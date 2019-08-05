تأديب مديري التحقيقات بقطاع الإذاعة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 69 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مديري التحقيقات بقطاع الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعقوبة الإنذار، لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهكما بدقة.



وتبين من حيثيات الحكم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن "محمود.ا"، مدير إدارة التحقيقات بقطاع الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام تقاعس عن إنجاز التحقيق الإداري رقم 68 لسنة 2017 المسند إليه بتاريخ 13 نوفمبر 2017، وإهمال "حازم. م"، مدير عام التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الإذاعة، في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه.



وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.