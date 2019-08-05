استرداد 696 فدانا مملوكة للدولة بـ"الداخلة"

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة في الوادي الجديد، أنه تم استرداد مساحة 696 فدانا في مناطق متفرقة بزمام مدينة موط؛ لعدم جدية المعتدين في تسديد رسوم المعاينة لتقنين أوضاعهم، فضلا عن عدم استغلال الأرض وتركها فضاء وعدم صلاحيتها للتقنين.



جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة.



وقال كمال إبراهيم إن الحملة تأتي ضمن تنفيذ حملات مكبرة في جميع مراكز المحافظة لاسترداد حق الدولة.. مشيرا إلى أنه خلال أعمال الحملة تم إيقاف تنفيذ الإزالة على مساحة 26 فدانا لتحصيل رسوم المعاينة المقررة قبل تنفيذ الإزالة بالإضافة لإيقاف تنفيذ الإزالة على مساحات 95 فدانا لصغار المزراعين المتعدين في مناطق متفرقة.



وقال إنه تم الاتفاق معهم على منحهم مهلة 24 ساعة لتحصيل الرسوم المستحقة بعد توقيعهم على إقرارات بالسداد خلال 24 ساعة، وأنه في حالة عدم السداد سيتم تنفيذ الإزالة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وأن الحملة مستمرة في كافة القرى لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.