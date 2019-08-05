الكهرباء: خطة لتطوير ودعم المغذيات بشمال الدلتا خلال 4 سنوات

أكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة بذلت جهودًا في تنفيذ خطة تحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة زمنية لتحويل تنفيذ هذه الخطة خلال أربع سنوات، بدءًا من العام 2019 حتى 2022، بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة.



وأوضح أن الموقف الحالى لنتائج الخطة يتضمن أن عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية بلغ 1770 مغذيًا، منهم 442 مغذيًا إشعاعيًا، وأنه جار استكمال تنفيذ الخطة حتى عام 2022.



وجاء ذلك خلال استعراض المهندس محمد عسل لإنجازات الشركة في إطار استمرار المتابعة الدورية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على مستجدات ما تم إنجازه لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.