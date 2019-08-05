سفير السعودية يودع البعثة الرسمية للحجاج بمطار القاهرة الدولي

وصل قبل قليل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، أسامة النقلي، السفير السعودي لدى القاهرة، لوداع بعثة الحج الرسمية للدولة، قبيل مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، ومتابعة الإجراءات التى وضعتها الحكومة للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج، وخروج موسم الحج على الشكل الأمثل دون حدوث أى مشاكل.



استقبل السفير السعودي ورئيس بعثة الحج الرسمية، اللواء عصام وهبة، رئيس قطاع العمليات بميناء القاهرة الجوى، وحازم الصفطي، رئيس قطاع الأمن بشركة الميناء، واللواء أشرف حافظ، مدير الصالة الموسمية بالمطار.



وقال رئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة للاطمئنان على كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.



ونقلت مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين.



وسيرت الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، منها 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة على متنها 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر على متنها 1800 حاج ورحلتين من أسوان على متنهما 500 حاج، ورحلة واحدة من الغردقة على متنها 240 حاجًا.