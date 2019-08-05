ضبط عامل وربة منزل قتلا تاجر مخدرات في دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بقتل أحد الأشخاص في دار السلام.



وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.



تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأسفرت الجهود عن التوصل إلى مرتكب الحادث، "عامل 28 عامًا" مُقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالأسكندرية، وسبق إتهامه في قضية "تبديد" ومحكوم عليه بالحبس ثلاثة أشهر.



عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه، وبحوزته 25 جرامًا من مخدر الحشيش.



بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، سابق إتهامها في إحدى القضايا بدافع السرقة، حيث استولى على مبلغ 200 ألف جنيه والهاتف المحمول للمجني عليه، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليه، واشتراكهما في الاتجار بالمواد المخدرة.



وباستهداف ربة المنزل أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإتفاقها مع المتهم على سرقة المجني عليه، فيما نفت علمها بقتله، وتم ضبط مبلغ 150 ألف جنيه وهاتف المجني عليه ومسدس صوت وذخيرة، كما أرشد عن مبلغ 36 ألف جنيه لدى أحد الأشخاص مُقيم بالإسكندرية تم ضبطه.



وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.