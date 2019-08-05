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مصر

معهد ناصر: استقبلنا 10 مصابين فى حادث "الأورام" أحدهم توفى اليوم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور هانى راشد، مدير معهد ناصر، عن إجمالي الحالات التى استقبلها المعهد فى حادث معهد الأورام، لافتًا إلى أن المعهد استقبل 10 مصابين، بينهم حالتان عاليتان الخطورة وتم إيداعهما فى العناية المركزة، و8 حالات فى الأقسام الداخلية.

وأضاف، لـ "الدستور"، أن إحدى الحالات التى تم إيداعها فى العناية المركزة درجة الحروق بها عالية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى وتوفيت صباح اليوم، والحالة الأخرى كانت مصابة بجسم صلب فى الجمجمة وتم إدخالها العمليات فجر اليوم وإجراء العملية بواسطة أساتذة المخ والأعصاب، وتم استئصال الجسم وتخضع الحالة حاليًا للعلاج.

وأوضح أن الحالات المصابة فى الأقسام الداخلية مصابة ما بين جروح قطعية وكدمات وسحجات، وهناك حالة كانت مصابة بجرح نافذ بالكوع اليسرى، وتم إخضاعه لعملية جراحية لإصلاح الجرح، ومتوقع خروج من 3 إلى 4 حالات غدًا.

وأكد مدير معهد ناصر أن المعهد استقبل 31 مريض أورام تمت إحالتهم من معهد الأورام، ويتلقون الخدمة الطبية بشكل كامل.

وأضاف أن وزيرة الصحة خلال تفقدها حالة المصابين أكدت على تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، وأهمية دور الدعم النفسى لأسر المصابين والمتوفين، وبالفعل هناك فريق كبير من أمانة الصحة النفسية لإعطاء الدعم النفسى للمصابين وذويهم.

وأشار إلى أن معهد ناصر ضمن مستشفيات الإحالة، وطبق خطة طوارئ داخل المستشفى، وتمت مراجعة كافة الأرصدة، مؤكدًا توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، لافتًا إلى أنه متوفر 1250 كيس دم بجميع الفصائل المختلفة، بالإضافة إلى فريق كبير من الأطباء والاستشاريين بالمعهد.
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