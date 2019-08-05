الخميس.. "مذكرات عبد الرحمن الأبنودي" بمؤسسة بتانة

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية، حفل توقيع ومناقشة كتاب "مذكرات عبد الرحمن الأبنودي.. طفولته وصباه" للصحفي والمؤرخ الأدبي إبراهيم عبد العزيز، بمقر المؤسسة، في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل.



ويتضمن الكتاب فصولًا من حياة الشاعر الكبير الأبنودي التي وافق على كتابتها بناءً على اقتراح "إبراهيم عبد العزيز"، فصار يملي مذكراته على الأخير، ولكن فجأة طلب الأبنودي التوقف عن استكمال كتابة المذكرات.



وتَعَجَّب "إبراهيم عبد العزيز" لهذا الأمر، فأوضح له الأبنودي السبب وهو أنه حكى لصديقه "جمال الغيطاني" عن مسألة كتابة سيرته الذاتية، فقال الغيطاني: "هذا نذير بنهاية العمر"، مما أدى لتشاؤم الأبنودي وعدم استكمال رواية مذكراته.