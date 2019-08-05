رسميًا.. ليفربول يتخلى عن خدمات مينيوليه

أعلن فريق كلوب بروج البلجيكي رسميًا أنه تم التعاقد مع الحارس سيميون مينيوليه حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال دائم.



ونشر نادي كلوب بروج البلجيكي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الانترنت وحساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه وصول مينيوليه للانضمام إلى الفريق.



وجاء خبر رحيل مينيوليه عن ليفربول صادمًا لجماهير الفريق التي كانت تتوقع بقاء اللاعب لموسم قادم على الأقل بعد قضائه فترة التحضيرات مع الفريق.



وقالت صحيفة "التايمز" الإنجليزية أن صفقة انتقال سيميون مينيوليه من صفوف ليفربول إلى كلوب بروج سوف تكلف النادي البلجيكي مبلغًا قيمته 7 ملايين جنيه استرليني.