العثور على آلاف القطع الأثرية فى خاكاسيا بروسيا

اكتشفت بعثة سايان الأثرية لمعهد تاريخ الحضارات المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة، بما فيها قطع نقدية صينية.



وجاء في بيان المكتب الصحفي للمعهد، أن بعثة سايان الأثرية تقوم بعمليات الحفر والتنقيب في منطقة منجم باي للفحم الحجري (مناطق ألتاي وبيسك وجمهورية خاكاسيا).



ويقول رئيس البعثة أندريه بولياكوف: "تجري عمليات الحفر في ثلاث مناطق تاريخية هي مستوطنتا كيربا-ستولبوفويه 2 وخيزيل- سالدا- 9 ومستوطنة كيربا- سولتبوفويه-1، التي اكتشفت قبل 3-4 سنوات.



القطع الأثرية التي عثر عليها هنا تعود إلى ثلاث مراحل زمنية- نهاية العصر البرونزي، العصر السكيثى والعصور الوسطى.



وتم العثور على أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة، من بينها بعض القطع النقدية الصينية من العصور الوسطى "صادرة فى عهد الإمبراطور جاي تسونج من عام 1094 إلى عام 1098 ميلاديًا".