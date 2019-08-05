كهرباء شمال الدلتا: جارِ اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء المشروعات

أكد المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه يتم إتخاذ عدد من الإجراءات لاستلام المشروعات المنفذة بمعرفة الشركة كما يتم إعداد الدراسات الفنية لكافة العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها.



وأضاف رئيس كهرباء شمال الدلتا، أنه طبقًا للاحتياجات التي يتطلبها نظام العمل بالشركة تم الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الدراسات لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد وتحسين الجهد وتخفيف أحمال المحولات مما يؤدى إلى ورفع كفاءة الشبكات وتحسين أدائها.



وجاء ذلك خلال استعراض المهندس محمد عسل لإنجازات الشركة في إطار استمرارً المتابعة الدورية التى يقوم بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للوقوف على مستجدات ما تم إنجازه لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

