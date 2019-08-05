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فن

ورشة لتطوير السيناريو بمهرجان القاهرة السينمائى بمشاركة 6 فرق

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
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تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما، للعام الثانى على التوالي، ورشة لتطوير السيناريو السينمائي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة الذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر القادم، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، على أن يستمر فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر المقبل.

وذكر بيان للمهرجان، اليوم الإثنين، أن الورشة تهدف إلى تغطية كل جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة، وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، ودور المنتج، والتسويق والمبيعات الدولية، والميزانية والتخطيط المالي بجانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء.

وتتكون الورشة من محاضرات مفتوحة للخبراء مع الضيوف والوفود المسجلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجلسات عمل جماعي بجانب اجتماعات فردية للفرق الست المختارة من مؤلفين ومنتجين مع مشروعاتهم في مرحلة التطوير.

وتبحث الجلسات الجماعية والفردية جميع التحديات التي تواجه الموهوبين، وتجعلهم يتشاركون المعرفة ودراسات الحالة، كما ستتم مناقشة مشروع كل فريق بجانب وضع خطة للخطوات التالية للمشروع.

يذكر أن أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تم إطلاقها خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فرصًا مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.
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