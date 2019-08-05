رئيس بعثة الحج يصل الصالة الموسمية استعدادًا للسفر إلى السعودية

وصل مطار القاهرة الدولى، الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس بعثة الحج الرسمية، استعدادا للمغادرة للأراضي المقدسة، لرئاسة بعثة الحج الرسمية للعام الحالى، ومتابعة الإجراءات التى وضعتها الحكومة للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج، وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.



واستقبل رئيس بعثة الحج الرسمية، اللواء عصام وهبة، رئيس قطاع العمليات بميناء القاهرة الجوى، وحازم الصفطي، رئيس قطاع الأمن ببشركة الميناء، واللواء أشرف حافظ، مدير الصالة الموسمية بالمطار.



وقال رئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة، للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.



ونقلت مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة، و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى، و7000 حاج من حجاج الترانزيت، و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين.



وسيرت الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلات جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، منها 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة، على متنها 4600 حاج، و8 رحلات جوية من الأقصر على متنها 1800 حاج، ورحلتان من أسوان على متنهما 500 حاج، ورحلة واحدة من الغردقة على متنها 240 حاجًا.