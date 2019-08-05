إلزام مديرية الشؤون الصحية بمطروح بدفع 28 ألف جنيه لـ"الضبعة"

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخـيت محمد إسماعيل، النائب الأول لرئيـس مجلس الدولة، إلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بأن تؤدي إلى مركز ومدينة الضبعة 28 ألفًا و440 جنيهًا قيمة إيجار السكن الإداري للأطباء بمستشفى الضبعة عن الفترة من أغسطس 2015 حتى يناير 2017.



وأوضحت الجمعية، أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، استأجرت عمارة إسكان وظيفي تابعة لمركز ومدينة الضبعة لاستغلالها كسكن إداري للأطباء العاملين بمستشفى الضبعة، وذلك بقيمة إيجارية شهرية مقدارها 1580 جنيهًا لمدة عام واحد لا يجدد إلا بطلب مكتوب من المديرية.

