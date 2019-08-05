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عالم

استطلاع: الروس مغرمون بالحكم السوفيتي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي على مستوى روسيا نشرت نتائجه أكبر مؤسسة مستقلة لاستطلاعات الرأي في البلاد "مركزليفادا" اليوم الاثنين أن الروس لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الحكومة السوفيتية البائدة أكثر من حكومتهم الحالية.

وتمكن من شملهم الاستطلاع من اختيار خمس خصائص من قائمة تضم أكثر من 20 صفة لوصف كل حكومة. وكانت الصفات الأربع المميزة للحكومة السوفيتية جميعها إيجابية، أما بالنسبة للحكومة الحالية فقد كانت صفاتها المميزة التي اختارها المستطلعة آراؤهم جميعها سلبية.

وقال 29% ممن شاركوا في الاستطلاع إن الحكومة السوفيتية كانت "قريبة من الشعب"، بينما قال 25% إنها كانت قوية ورأى 22% إنها كانت "صائبة" وقال 20% إنها كانت "شرعية".

بينما قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (41%) إن الحكومة الحالية "إجرامية وفاسدة".

وكانت الخصائص الثلاث التالية هي أنها "بعيدة عن الشعب" (31%) و"بيروقراطية" (24%) و"قصيرة النظر" (19%).

وأشار 15% فقط من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يعتقدون أن الحكومة الحالية شرعية.
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