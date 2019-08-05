تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية أغراضها 45 يومًا

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الإثنين، تجديد حبس "بلال عبدالرازق" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة.



وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.