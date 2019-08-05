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حوادث

أهالى ضحايا حادث معهد الأورام يتسلمون جثث ذويهم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تسلم عدد من أهالي ضحايا حادث معهد الأورام، جثامين ذويهم من مشرحة زينهم بالسيدة زينب، حيث خرجت جثتان من المشرحة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا أمام باب تسليم الجثامين الخاص بالمشرحة، ومنعت الصحفيين من التقاط الصور.

وأسفرت مناظرة فريق النيابة لجثث الضحايا عن تفحم ما يقرب من 6 جثث، وباقي الجثامين غير معلوم سبب وفاتها، فجميعها بها آثار حروق على الجسم، ودماء كثيرة، نتيجة الجروح القطعية والإصابات الاحتكاكية الصادرة من انفجار السيارات، كما تبين من مناظرة الجثامين أن معظمها كاملة.

وقررت النيابة التحفظ على جثامين الضحايا وإرسالها إلى مشرحة زينهم؛ للتشريح وإعداد تقرير حول وفاتهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة؛ تمهيدًا للتصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويهم، كما قررت إجراء تحاليل DNA لها لمعرفة هوية أصحابها وإذا كانت تخص الضحايا والمصابين من عدمه.

وتبين أن الحادث نتج عنه تدمير الوجهة الخاصة بمعهد الأورام، وتبين وجود حفرات في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار.

كما تبين أن ما يزيد على 10 سيارات تدمرت في الحادث فتطايرت وسقط بعضها على الأرض، مما أسفر عن اشتعال النيران بها، والآخر سقط في مياه النيل، كما تبين أن هناك حفرات على الأرض نتيجة تطاير السيارات بسبب التصادم الشديد من السيارة التي كانت قادمة عكس الاتجاه، مما تسبب في الإضرار بمحيط المعهد.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص المعهد والمنطقة المحيطة، وإعداد تقرير عن حالتها ووضعها وتضررها من الحادث من عدمه.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد، حيث صرح مصدر أمني بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكي مسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بثلاث سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.
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