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رياضة

سبب غياب محرز عن مباراة "الدرع الخيرية"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:59 ص
محرز
محرز
وكالات
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أكد المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن اللاعب الجزائرى رياض محرز، نجم نادى مان سيتى، استبعد من مواجهة ليفربول، بسبب مخاوف من الدواء الذي أعطاه له الجهاز الطبي للمنتخب الجزائرى.

وفاز مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ليفربول، في كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي مقابل هدف، ليتوج باللقب السادس له في تاريخه بالبطولة.

وكان اللاعب الجزائري رياض محرز، قد عاد إلى تدريبات مانشستر سيتى، الجمعة الماضية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019، ولكنه غاب حتى عن المباراة التى انتهت بركلات الترجيح أمام الريدز، بسبب الخوف من سقوطه في اختبار المنشطات.

وأوضح جوارديولا فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى: "الأطباء لم يمتلكوا الأدوية السليمة الخاصة برياض محرز".

وتابع: "رياض اتصل بي مباشرة بعد فوز منتخب بلاده بكأس الأمم، وقال لي أريد أن أعود بعد 10 أيام، أرغب في أن ألعب أمام ليفربول".

وواصل المدير الفني الإسبانى: "وقتها قلت له، أنت أكثر من مرحب به، سيكون من المثالي والرائع إذا أتيت".

واستطرد مدرب السيتى: "لكننا لم نكن نمتلك الأدوية التي تناولها، لهذا السبب، كان سيصبح من المخاطرة إشراكه، لأن الأطباء لم تكن لديهم معرفة بما تناوله، لهذا السبب لم يكن في الفريق للعب بضع دقائق حتى".
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