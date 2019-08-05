العراق: ضبط نفق لداعش جنوب الموصل

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم الإثنين، عن ضبط نفق لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة الموصل الواقعة بمحافظة نينوي شمال البلاد.



وأفادت قوات الحشد العراقية ـ في بيان أورده راديو (سوا) الإخباري اليوم الإثنين ـ أن القوات المشتركة تمكنت بإسناد من سلاح الجو العراقي من ضبط نفق لداعش في قرية رأس السهل غرب القيارة جنوب مدينة الموصل العراقية.



وأشارت إلى أن هذا جاء خلال حملة مداهمات وتفتيش، وذلك لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية شمال ناحية جلولاء وخانقين والمقدادية ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.



وجاء هذا بالتزامن مع إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق المرحلة الثالثة من عملية (إرادة النصر) للقضاء على فلول تنظيم داعش وإنهاء تهديده في العراق.