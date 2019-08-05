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عالم

الاحتلال يقتحم موقعًا أثريًا شمال نابلس ويغلقه

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:58 ص
جريدة الدستور
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن عددًا من الدوريات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، لتأمين اقتحام طاقم من "الإدارة المدنية، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال تحاول جاهدة منع استكمال مشروع ساحة البيدر السياحى والعمل بها، تحت حجج وذرائع واهية، مشيرًا إلى أن المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة نابلس سينعقدان يوم غدٍ على أرض سبسطية وبالقرب من ساحة البيدر، للاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال.

في سياق آخر وفى قطاع غزة توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم لمسافة محدودة شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن 4 جرافات عسكرية توغلت لمسافة محدودة بمحاذاة السياج الفاصل المقابل لمخيم العودة بملكة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت، أمس، شرق مخيم البريج بذات الطريقة.
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