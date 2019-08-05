إصابة 5 أشخاص في زلزال بقوة 5.2 جنوب غرب إيران

أصيب 5 أشخاص جراء زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران.



وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن الزلزال أدى إلى أضرار في عدد من الوحدات السكنية في قرى المنطقة، كما أثار حالة من الهلع والذعر لدى الأهالي الذين هرعوا إلى الشوارع والساحات العامة خوفا على أرواحهم.



وحددت مؤسسة الجيزفيزياء التابعة لجامعة طهران مركز وقوع الزلزال في منطقة كجساران وجرام على مسافة 180 كلم غرب مدينة ياسوج وعلى عمق 10 كلم تحت الأرض.