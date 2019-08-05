هزتان أرضيتان تضربان شمال العراق

ضربت هزتان أرضيتان شمال العراق، اليوم الإنين؛ دون أن يتسببا في حدوث أضرار؛ وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى العراقى.



وقالت الهيئة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين، الأولى كانت في شمال غرب كلار بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، وبلغت قوتها 2.9 وفق مقياس ريختر، والثانية تبعد 7 كم شمال غرب كلارـ وقد شعر بها المواطنون في تلك المناطق شعورًا خفيفًا".



يذكر أن العديد من مدن إقليم كردستان والمناطق المحاذية لحدود العراق الشرقية مع إيران تعرضت في الآونة الأخيرة لهزات أرضية متعاقبة، بعضها أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.