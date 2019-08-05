شرطة هونج كونج تعتقل 420 متظاهرًا

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 420 متظاهرًا منذ 9 يونيو بتهم من بينها الشغب والتجمع غير القانوني وحيازة أسلحة هجومية وضباط الاعتداء وعرقلة عمليات الشرطة، فقد تحولت مظاهرة في هونغ كونغ إلى قتال اليوم الاثنين، عندما بدأت مجموعة من المحتجين المؤيدين للحكم الذاتي، وتحيط بها الآلاف من الآخرين، في الهجوم على مبنى المجلس التشريعي.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة يولاندا يو هوي كوان للصحفيين اليوم الاثنين، إن الشرطة أطلقت أكثر من 300 رصاصة غير فتاكة وحوالي 1000 قنبلة غاز مسيل للدموع.



وقالت المتحدثة يو إن 139 ضابطًا أصيبوا في الاشتباكات، ولا يزال اثنان في المستشفى مصابين بكسور.



