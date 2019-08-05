شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلن وكيل وزارة الصحة في المحافظة شمال، سيناء الدكتور طارق محمد كامل، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مؤكدًا توافر أدوية الطوارئ وأكياس الدم من مختلف الفصائل والبلازما والأكسجين والأمصال، مع التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية لمواجهة أي طارئ.



وقال كامل- خلال بيان اليوم الإثنين- إنه تم إلغاء إجازات الفريق الطبي والطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة فى ديوان عام المديرية والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات في وزارة الصحة، ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الصحي، والتشديد على مديري المستشفيات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أى حالات يتم استقبالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى وجود كامل لجميع الفرق الطبية خلال أيام العيد، علاوة على فرق الانتشار السريع التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، بخلاف تواجد أعضاء هيئات التدريس من أساتذة الجامعات المشاركين في بروتوكولات التعاون بالمستشفيات على مستوى المحافظة، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.



وأضاف أنه تم تشكيل لجان مرور وتفتيش من مديرية الصحة تضم إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطب العلاجي والتمريض والتفتيش المالي والإداري لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد مع مرفق الإسعاف لتأمين الساحات أثناء صلاة العيد، وكذا تأمين الشواطئ والمنتزهات وأماكن التجمعات أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



من جانبه أعلن فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، أن مديرية الصحة تعمل على تكثيف جهودها لتحقيق أقصى درجات الانضباط للفريق الصحي، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن في شمال سيناء.