"الإمارات للألمنيوم" تُصدّر أول شحنة بوكسيت من غينيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الإثنين، خروج أولى صادرات خام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا "GAC"، وهي شركة التعدين المملوكة لها في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا.



وتمثل الصادرات الأولى لخام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا GACخطوة هامة نحو التوسع الإستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتصبح اسمًا عالميًا عملاقًا ووجهة متكاملة لصناعة الألمنيوم، حيث سيوفر كل من مشروع شركة غينيا ألومينا GAC ومصفاة الطويلة للألومينا التي بدأت عملياتها الإنتاجية في أبريل 2019، المزيد من الإيرادات لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب تأمين المواد الخام التي يحتاج إليها قطاع صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات وبأسعار تنافسية.



ويعد البوكسيت المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، إذ يتم تحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، التي تعتبر المادة الأولية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم. وفي السابق اعتمدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الاستيراد لتلبية جميع احتياجاتها من الألومينا.



ويعد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة، وتم تمويل أكثر من نصف كلفة المشروع بقرض قيمته 750 مليون دولار من قِبل مؤسسات تمويل المشاريع التنموية ووكالات اعتماد التصدير وبنوك تجارية دولية.



ومن المتوقع أن تؤثر شركة غينيا ألومينا تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر في اقتصاد غينيا يُقدر بنحو 700 مليون دولار سنويًا عند انتظام عمليات الإنتاج، وهو ما يعادل زيادة قدرها 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني لغينيا.



وقد استثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 3.3 مليار دولار لتطوير مصفاة الطويلة للألومينا، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات والثانية في الشرق الأوسط.