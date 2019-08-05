تداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 26 سفينة.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وغادره 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة FLORICA التى ترفع علم كوك ايلاند ويبلغ طولها 115 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 2900 طن أسمنت أبيض من الميناء، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.