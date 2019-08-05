الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

فريق عمل من الزراعة لمراجعة التشريعات الزراعية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:47 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا رقم 828 لسنة 2019 بتاريخ 4 أغسطس قرارا وزاريًا بإعادة تشكيل فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعة برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وعضوية الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري والمستشار محمد عبدالفتاح نشأت المستشار القانوني لوزير الزراعة والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية والدكتور حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس.

ووفقا للقرار يضم التشكيل الدكتور خالد أحمد السيد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية والدكتور وحيد حامد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس والدكتور محمد عبدالنبي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السابق والدكتور شوقي عبدالعزيز وكيل معهد الاقتصاد الزراعي لشئون البيئة والدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق جامعة بنها والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة والدكتور أحمد الخطيب رئيس بحوث بمعهد الاقتصاد الزراعي وممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي والدكتور وديع حبشي مدير وحدة إرادة بوزارة الزراعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار ان تتولي اللجنة إدارة السياسات بقطاع الشئون الاقتصادية خاصة أعمال الأمانة الفنية للفريق مع دعمها بما يلزم من خبرات إدارية وفنية ولوجستية. ويختص فريق العمل بمراجعة السياسات الزراعة النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة بتعديلها إذا تطلب الامر ذلك وصياغة مسودات التشريعات أو القرارات الوزارية اللازم إصدارها لتفعيل السياسات الزراعية المقترحة.

وتضمن القرار أن تركز خطة عمل الفريق خلال الفترة الحالية على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية علي ان يعرض فريق العمل نتائج أعماله على وزير الزراعة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

التفاصيل الكامل لمنشور "هيئة البترول" بضوابط العلاوة للشركات

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يقدم دعمه وتعازيه لأسر ضحايا انفجار أمام معهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

سحب عينات DNA من أشلاء بموقع حادث معهد الأورام

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

ستوديو

ماجد المصري ينعي حادث إنفجار المعهد القومي للأورام

EAVE تنظم ورشة تطوير السيناريو ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو.. رامي صبري يسخر من محمود العسيلي

شاهد.. الصور الأولى للسفينة المحتجزة في إيران

رياضة

سبب غياب محرز عن مباراة "الدرع الخيرية"

توني كروس ينتظر "اليورو" لتحديد موعد اعتزاله

مانشستر يونايتيد يطلب 120 مليون يورو للاستغناء عن بوجبا

مستقبل بوجبا "مجهول" في الريال

الرئيس نيوز

البرلمان الإفريقي: "نحتفل برئاستكم للاتحاد الافريقي في القاهرة"

شقيق "فرد أمن في معهد الأورام": قُتل خلال تناوله العشاء الأخير

السيسي يستقبل اليوم سلطان بروناي بقصر الاتحادية

التعليم العالي: نقل مرضى معهد الأورام لفرع التجمع الخامس ومستشفى هرمل

منوعات

محمد فودة يكتب: خالد الطوخى.. "الطعن فى الظهر" و"القافلة تسير"

دراسة: "من ينام أكثر" الرجال أم النساء؟

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

كشكول

ولي أمر طالب ثانوي لـ"السيسي": سرقوا إجابات ابني وضيعوا مستقبله

محاضرات لتوعية طلاب الغربية بأهمية بنك المعرفة

"الوزراء" يعلق على شكوى تراكم القمامة أمام مدرسة بالمطرية

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على الأماكن المخصصة للدبلومات الفنية

إسلام سياسي

مرصد الإفتاء: القاعدة الخطر الأكبر للمجتمعات بعد اندثار داعش

صحيفة بريطانية: قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش


زيت وسكر

طرح وحدات إدارية ومهنية بإسكان الشباب في الشروق

قرار يُسعد ملايين السكان بالمدن الجديدة

“”التخطيط”: نقل 50 ألف موظف بالوزارات للعاصمة الإدارية في هذه الموعد

تفاصيل جديدة بشأن خطة الإصلاح الإداري بدواوين الحكومة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

"ابن رُشد".. محاضرة بثقافة السويس

رئيس الأوبرا يفتتح معرض إبداعات أطفال ورش التشكيل الصيفية

"عظماء من بلدنا" بثقافة الإسماعيلية

القيم الإيجابية في شارعنا المصري بثقافة الوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك