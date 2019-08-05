شرطة المجتمعات العمرانية تشن حملات مكبرة على المدن الجديدة

شنت الإدارة العامة لشرطة التعمیر والمجتمعات الجدیدة خلال یولیو الماضي، حملة لتنفیذ القرارات الإداریة الصادرة من الجھات المعنیة بإزالة كافة التعدیات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدین على المال العام.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمیر والمجتمعات الجدیدة خلال یولیو 2019 من تأمین تنفیذ إزالة 118 حالة متنوعة، إلغاء تخصیص وسحب 9 وحدات، غلق وتشمیع 239 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصیص، إیقاف 208 أعمال لمنشآت مخالفة للتراخیص، ضبط 23 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، ضبط 222 مخالفات مبانى لشروط التخصیص، وضبط 304 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخیص.



كما تم ضبط 217 تغییر نشاط وحدات سكنیة لنشاط تجاري وإداري، إزالة ورفع 525 مخالفة فوریة، ضبط 64 واقعة فض أختام، ضبط 100 مخالفة مروریة متنوعة.



وفى مجال البحث الجنائي، تم ضبط 85 سرقة تیار كھربائى، ومیاه عمومیة، ورفع عدادات، ضبط 31 قضیة إتلاف مال عام، ضبط 2 قضیة تزویر، ضبط 2 قضیة تموین، ضبط 4 قضایا سرقة مواد محجریة.



كما تم ضبط 74 مخالفة بیئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطریق العام، وضبط 43 بائع جائل، وعدم حمل شھادة صحیة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونیة حیال كل واقعة على حدة.