بدء أعمال ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون

بدأت اليوم الاثنين، أعمال الترميم لتابوت الفرعون المصري الشهير توت عنخ آمون.



الجدير بالذكر أن مومياء الملك توت التي اشتهرت بقناع الموتى الذهبي، يتم الاحتفاظ بها في ثلاثة توابيت على هيئة الجسم البشري، وقد تم استخراج الأجزاء الخارجية من هذه التوابيت من المقبرة لترميمها.



يذكر أنه يتم الاحتفاظ بالمومياء في وادي الملوك بالأقصر جنوب مصر منذ اكتشافها في عام 1922. ومن المقرر أن يتم عرض التابوت في المتحف المصري الكبير بالجيزة القريبة من القاهرة.



ويشار إلى أن المتحف الذي يتم تشييده حاليا بمساعدة من اليابان، سيتم افتتاحه في العام القادم.



ويشتهر التابوت الخشبي بأنه مغطى من الخارج بالذهب.



ويقول الخبراء إن عمليات إصلاح التصدع والتآكل وعيوب أخرى ستستغرق ثمانية أشهر.



وقال وزير الآثار إن التابوت في حالة هشة لأنه لم يخضع للترميم من قبل.