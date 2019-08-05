ضبط مسجلين بحوزتهما 2 كيلو ونصف بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الإثنين، من القبض على شخصين سابق اتهامهما في قضايا متنوعة، وبحوزتهما 2 كيلو ونصف بانجو.



تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط كلًا من "ص. ح" 45 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم أول أسوان وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، و"خ. م" 37 سنة، مقيم بدائرة مركز نصر النوبة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها خلال الساعات القادمة.