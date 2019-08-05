لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف على مواعيد تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات

أعلنت وزراة التعليم العالي عن بدء تنسيق الدبلومات الفنية نظام (3- 5) سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية الدور الأول، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17-8-2019 حتى يوم السبت الموافق 31-8-2019 .



ومواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات هى:



يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.



ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة.



