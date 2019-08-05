واشنطن وسول تجريان مناورات عسكرية

تبدأ سول وواشنطن الإثنين مناورات عسكرية سنوية مشتركة في تحد لتحذيرات بيونغ يانغ التى قالت إن تلك التدريبات ستهدد مفاوضات الملف النووى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



تأتي المناورات بعد إجراء بيونغ يانغ اختبارات على مقذوفات قصيرة المدى في الأيام الماضية، اعتبرت إحداها "تحذيرًا رسميًا" إلى سول من مغبة القيام بالتمارين التي تتضمن في معظمها محاكاة على الكمبيوتر مع واشنطن.



وقال مسئول وزراي للصحفيين: "يتم الآن التحضير للقيام بتماريننا المشتركة للتحقق من قدرات (سول) لاستعادة زمام السيطرة العملانية المتوخاة في زمن الحرب".



وبموجب معاهدة امنية أمريكية كورية جنوبية، يتولى جنرال أمريكى قيادة القوات المشتركة في حال حرب، لكن سيول طالما سعت لعكس ذلك.