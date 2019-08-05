بعد قليل.. تجديد حبس المتهمين بـ"خلية الأمل"

تنظر نيابة أمن الدولة العليا- بعد قليل- أمر تجديد حبس المتهمين بقضية "خلية الأمل" على ذمة التحقيقات.



وجددت النيابة خلال الجلسات الماضية حبس زياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، وأحمد تمام، وحسن بربرى، على ذمة القضية 930 لسنة 2019، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما وجهت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.