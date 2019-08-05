واشنطن ترحب بقرار وقف النار فى إدلب

رحبت الولايات المتحدة بحذر، أمس الأحد، بوقف إطلاق النار بمنطقة ادلب بشمال غرب سوريا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء "الهجمات على المدنيين".



وقالت مورغن أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان على هامش زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لاوستراليا: إن "ما يهم بالفعل هو أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب أن تتوقف. سنُقدّر كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف المهم".



وأضافت أورتاغوس: "نحيي جهود تركيا وروسيا اللتين عملتا سويًا لإعادة فرض وقف النار الذي تم التوصل إليه" في سبتمبر، شاكرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على جهوده الشخصية في ملف ادلب.



وأكدت واشنطن من جديد أن "لا حل عسكريًا للصراع السوري"، وقالت أورتاغوس: "وحده الحل السياسي بإمكانه ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين".