الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الوسيط الإفريقي في السودان: تحديات المرحلة كثيرة وسنتجاوزها

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس لجنة الوساطة الإفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات، إن التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان كثيرة جدا وتطال مجالات عدة، لكنه أعرب عن ثقته في أن هناك إرادة لدى مختلف الأطراف لتجاوز تلك التحديات.

وقال لبات - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إن الثورة السودانية شهدت، بالتوقيع على وثيقة "الإعلان الدستوري"، تحولا أساسيا في مسارها يدفع في اتجاه تحقيق الديمقراطية.

وأضاف: "تم وضع أسس واضحة للمرحلة الانتقالية، لكن التحديات كثيرة جدا، على أصعدة تحقيق السلام، والوحدة السياسة، وتحقيق الديمقراطية، ومعالجة الحالة الاقتصادية، وأيضا التحديات الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب".

ودعا إلى إيلاء المصالحة الوطنية أولوية، مشددًا على أن تحقيقها ضرورة للوصول إلى الديمقراطية التي ينشدها الشعب السوداني، معربا عن ثقته في امتلاك شركاء الحكم الجديد في السودان الإرادة لتجاوز تلك التحديات.

ووقع "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" أمس وثيقة "الإعلان الدستوري"، بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.

وأكملت تلك الوثيقة اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على "الاتفاق السياسي"، في 17 يوليو الماضي.

ووفقا للوثيقة، سيتشكل مجلس سيادي بسلطات محدودة، ومجلس للوزراء يملك صلاحيات تنفيذية واسعة، وفي وقت لاحق مجلس لتشريعي يتولى سن القوانين، وعدة مفاوضات تقترح قانونا للانتخابات ودستورا دائما يُستفتى عليهما الشعب السوداني، لتنطلق مرحلة جديدة من حكم السودان.

وتختار قوى "الحرية والتغيير" رئيس الوزراء، وترشح له الوزراء، عدا حقيبتي الدفاع والداخلية سيكون للمجلس السيادي الكلمة الفصل بشأنهما، كما تختار تلك القوى 67 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي، فيما الـ33 في المئة الباقية يتم التوافق بشأنها بين "الحرية والتغيير" والمجلس السيادي، علما بأن الأخير يتكون من 11 عضوا، 5 من العسكريين و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يُختار بالتوافق بين الطرفين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. التفاصيل الكاملة للانفجار أمام معهد الأورام

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان الرسمى عن أعداد المصابين

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

سحب عينات DNA من أشلاء بموقع حادث معهد الأورام

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

ستوديو

ماجد المصري ينعي حادث إنفجار المعهد القومي للأورام

EAVE تنظم ورشة تطوير السيناريو ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو.. رامي صبري يسخر من محمود العسيلي

شاهد.. الصور الأولى للسفينة المحتجزة في إيران

رياضة

سبب غياب محرز عن مباراة "الدرع الخيرية"

توني كروس ينتظر "اليورو" لتحديد موعد اعتزاله

مانشستر يونايتيد يطلب 120 مليون يورو للاستغناء عن بوجبا

مستقبل بوجبا "مجهول" في الريال

الرئيس نيوز

شقيق "فرد أمن في معهد الأورام": قُتل خلال تناوله العشاء الأخير

السيسي يستقبل اليوم سلطان بروناي بقصر الاتحادية

التعليم العالي: نقل مرضى معهد الأورام لفرع التجمع الخامس ومستشفى هرمل

عائلة تبحث عن 6 مفقودين في انفجار "معهد الأورام"

منوعات

محمد فودة يكتب: خالد الطوخى.. "الطعن فى الظهر" و"القافلة تسير"

دراسة: "من ينام أكثر" الرجال أم النساء؟

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

كشكول

ولي أمر طالب ثانوي لـ"السيسي": سرقوا إجابات ابني وضيعوا مستقبله

محاضرات لتوعية طلاب الغربية بأهمية بنك المعرفة

"الوزراء" يعلق على شكوى تراكم القمامة أمام مدرسة بالمطرية

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على الأماكن المخصصة للدبلومات الفنية

إسلام سياسي

مرصد الإفتاء: القاعدة الخطر الأكبر للمجتمعات بعد اندثار داعش

صحيفة بريطانية: قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش


زيت وسكر

طرح وحدات إدارية ومهنية بإسكان الشباب في الشروق

قرار يُسعد ملايين السكان بالمدن الجديدة

“”التخطيط”: نقل 50 ألف موظف بالوزارات للعاصمة الإدارية في هذه الموعد

تفاصيل جديدة بشأن خطة الإصلاح الإداري بدواوين الحكومة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

"ابن رُشد".. محاضرة بثقافة السويس

رئيس الأوبرا يفتتح معرض إبداعات أطفال ورش التشكيل الصيفية

"عظماء من بلدنا" بثقافة الإسماعيلية

القيم الإيجابية في شارعنا المصري بثقافة الوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك