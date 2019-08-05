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رياضة

مانشستر يونايتيد يطلب 120 مليون يورو للاستغناء عن بوجبا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني من إدارة الفريق حسم كل شيء يتعلق بالوافدين.

وارتبط اسم ريال مدريد مؤخرًا بالتوقيع مع الثنائي الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد والهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، بينما يحاول النادي بيع الثنائي الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل.

وروت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد لن يواجه مهمة سهلة لضم بوجبا بعد تصريحات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي أكد بقاء بول، ولا يفكر مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب بأقل من 120 مليون يورو، رغم اقتراب النادي من حسم صفقتي البرتغالي برونو فيرنانديز والصربي سيرج ميلنيكوفيتش سافيتش من سبورتينج لشبونة البرتغالي ولاتسيو الإيطالي.

ويريد بوجبا مغادرة ملعب أولد ترافورد وقرر ذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن النادي يصر على أنه غير قابل للبيع.
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