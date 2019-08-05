إلزام "البناء والإسكان" بسداد 14 مليون جنيه لمحافظة القاهرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الإثنين، بإلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأن تؤدي إلى محافظة القاهرة 13 مليونًا و577 ألفًا و459 جنيهًا، وذلك قيمة أراضي ملك للدولة قامت الهيئة بالبناء عليها والكائنة بشبرا والخليفة والبساتين.



وذكرت الفتوى، أن محافظ القاهرة أصدر قراره رقم (254) بتخصيص بعض الأراضي ملك الدولة ببعض أحياء المحافظة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومنها قطعتا الأرض محل النزاع - لبناء مشروعات إسكان تعاوني شعبي ضمن خطتها لهذا النوع من الإسكان.



وقد أدت الهيئة جزءًا من المبلغ المستحق عن هاتين القطعتين، ثم توقفت عن السداد، الأمر الذي حدا بمحافظ القاهرة إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بطلب إلزام الهيئة بأداء باقي ثمن هاتين القطعتين بموجب كتابه المذكور، فدفعت الهيئة مطالبة المحافظة بأنها لم تدفع كامل الثمن المقدر لقطعتي الأرض محل النزاع لأن المحاسبة النهائية عن الثمن – وفق المتفق عليه مع المحافظة - ستكون بعد استخراج كشوف التحديد وتسجيل الأرض، وهو ما لم يتم، فضلًا عن أنها دفعت ثمن قطعتي أرض بحلوان ومصر القديمة ولم تتسلمهما، وامتنعت المحافظة عن رد ثمن هاتين القطعتين، بالإضافة إلى أن المحافظة مدينة للهيئة بقيمة وحدات إسكان متضرري الزلزال.