تجديد حبس متهمين بترويج الهيروين في التجمع الأول

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، الإثنين، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة مخدر الهيروين في التجمع الأول.



وكشفت التحريات أن المتهمين "محمد. ع"، و"إبراهيم. ف" عاطلين، اعترفا بحيازتهما مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه وترويجه والكسب غير المشروع منه وعثر بحوزتهم على 34 تذكرة هيروين في التجمع الأول.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بترويج عاطلين مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول من القبض على المتهمين وبحوزتهما 34 كيس هيروين، وبسؤالهما اعترفا بترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.