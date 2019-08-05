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منوعات

محمد فودة يكتب: خالد الطوخى.. "الطعن فى الظهر" و"القافلة تسير"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
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ما يتعرض له خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكونولجيا من هجوم على يد بعض أصحاب القلوب السوداء التى أعماها الحقد والغل والكراهية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون مجرد صدفة أو حتى من قبيل تصفية الحسابات الشخصية وإنما هو فى تقديرى الشخصى خطة خبيثة وممنهجة تستهدف فى المقام الأول ضرب هذا الكيان والصرح التعليمى المهم الذى يديره بحكمة وحنكة يفتقدها الكثيرون ممن يحاولون تشويه ما يقوم به من خطط وبرامج تستهدف الارتقاء بالخدمات التعليمية والتربوية .. تلك الخطط التى جعلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصبح فى وقت وجيز واحدة من أهم وأبرز الصروح التعليمية التى لم تركز على الجانب التعليمى وحسب بل إن لها دوراً فاعلاً فى خدمة المجتمع.

وللأسف الشديد فإن الطعنة تكون أكثر قسوة حينما تأتى من حيث نأمن، وعلى الرغم من ذلك فإنها قد تحولت إلى مصدر للقوة، وهذا هو ما حدث بالفعل مع خالد الطوخى الذى فوجئ بهذا الهجوم الضارى من أقرب الناس إليه، وذلك من أجل تحقيق هدف واضح ومحدد وهو السيطرة على الجامعة وتعطيل مسيرتها بشتى الطرق فتورطت تلك الشخصية في أفعال مشينة يعاقب عليها القانون والمؤسف حقاً فى هذا الشأن أنه يتم فى وضح النهار بغرض ابتزازه من أجل إجباره على أشياء لم ولن يقبلها على الإطلاق .. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن تلك الشخصية ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير بتحرير العديد من البلاغات والمحاضر الكيدية بغرض التأثير على سمعة الجامعة وهز مركزها التعليمي والسوقي، وبالتالى تتمكن من إجبار مجلس الأمناء ورئيسه على الاستجابة لعملية الابتزاز وتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المؤسسة فالجامعة أصبحت بالفعل جزءا لا يتجزأ من المجتمع، فإذا نظرنا إلى المستوى الإنسانى نجد الجامعة قد قررت إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة من المصروفات الدراسية اعتبارا من العام الدراسى الجديد تقديرا لما بذله آباؤهم من تضحيات وخدمات جليلة لوطننا العزيز مصر، وذلك بعد استيفاء شروط القبول المحددة من مجلس الجامعات الخاصة، فضلاً عن ذلك فإن الجامعة تشهد الآن بالفعل طفرة كبيرة لتحقيق الجودة بكلياتها وبرامجها المتميزة في كل التخصصات العلمية الحديثة والبحثية، مما يجعلها قبلة للطلاب المصريين والوافدين للدراسة بها من بين الجامعات الخاصة المتميزة ببرامجها التعليمة، حيث إن الجامعة تضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وإدارة الأعمال والآثار والإرشاد السياحي واللغات والترجمة وأخيرا تمت إضافة كلية التربية الخاصة فضلا عن ذلك فإن جميع إدارات الجامعة برعاية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، تسعى بشتى الطرق لتلبية احتياجات الطلاب المتقدمين للجامعة سواء كانوا مصريين أو وافدين، في مختلف التخصصات، بهدف استعادة مكانة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وتأكيد ريادتها واستعادة مكانتها التعليمية.. وفى نفس الوقت نجد أن الجامعة تقدم عددا من المنح الخاصة بالمتفوقين من طلاب الثانوية العامة والطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

والحق يقال إن من يتابع ما تشهده الجامعة الآن من طفرة هائلة على كل المستويات يعى جيداً أن النجاح لم يأت من فراغ، إنما هو انعكاس طبيعى لجهود كبيرة بذلها خالد الطوخى؛ ليتمكن من تحقيق تلك النقلة النوعية من حيث جودة التعليم، فها هى كلية الطب تقدم لطلابها المختبرات الطبية المجهزة جيدًا للأنسجة والكيمياء الحيوية الطبية وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض، فضلاً عن مرفق تشريح متكامل تمامًا، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا لإعداد ممارسي الطب العام المستقبليين الموثوقين والمعتمدين، بينما كلية طب الأسنان تمتلك وحدة طب الأسنان، والمجاهر المهنية للأسنان، وأجهزة علاج الضوء، وحدات الأشعة السينية داخل الفم وخارجها.. أما كلية العلوم الصيدلية وتصنيع الأدوية فإنها تحرص على تقديم برنامج تعليمي شامل يهدف لإعداد صيدلي؛ ليكون عضواً في فريق إدارة الرعاية الصحية، ويتم دمج الصيدلي في عملية صنع القرار بشأن تعاطي المخدرات وفي بعض الحالات يكون مسئولاً عن اختيار الدواء (الأدوية) المناسب للمرضى.. وتستمد العلوم الصيدلانية قوتها الأساسية من الطبيعة متعددة التخصصات للبرامج إلى جانب سمعتها العالمية المشهورة كرائدة في علم الحرائك الدوائية والديناميكا الدوائية والدوائية الحيوية، والعلوم الصيدلانية روابط الكيمياء التحليلية والكيمياء العضوية والبيولوجيا الجزيئية وعلم الصيدلة وعلم السموم وعلم الحركة المتطور الطب والمعلوماتية الحيوية.. وتسعى كلية العلاج الطبيعى بالجامعة لتزويد المجتمع بالمعالجين الذين يتم إعدادهم بشكل مناسب من خلال برنامج تعليمي مخطط بعناية، ويقدم الطبيب المتخصص الرعاية للمرضى الذين يعانون من إعاقات مؤقتة أو دائمة ناجمة عن الاضطرابات العضلية الهيكلية، وأمراض القلب، وأمراض الأعصاب.. وتحرص الكلية على المساهمة في توفير الخريجين المؤهلين تأهيلا جيدا، والذين يمكنهم تلبية متطلبات العمل دون صعوبات، كما تركز بشكل خاص على مجالات مثل العلاج الطبيعي الصناعي، والعلاج الطبيعي الرياضي، ورعاية كبار السن والمرضى الذين يعانون من إعاقات متعددة.

أما كلية الهندسة فإنها تعمل على تطوير مهندسين محترفين يمكنهم قيادة التنمية الاقتصادية بطريقة مسئولة تجاه المجتمع والبيئة، ويصبح خريج كلية الهندسة مناسبا للمساعدة في تحقيق أهداف الدولة. ويؤهل طلاب الكلية للعمل في بيئات ثقافية متعددة حيث يوجد العديد من الشركات العالمية في مصر والمنطقة.. وتحتوى كلية الإعلام الكلية على مرافق وتجهيزات حديثة للدراسة والممارسة في مجالات الاتصال الجماهيري. وتشمل هذه المرافق مختبرات الكمبيوتر المتصلة بالشبكة، ومختبر التصوير الفوتوغرافي، وأجهزة وبرامج التصوير الرقمي واستوديوهات البث التي تساعد الطلاب على التدريب العلمي.. وتتيح مكتبة الكلية الوصول إلى أحدث قواعد البيانات الإلكترونية، وتدعمهم بالخبرة الميدانية في الصحافة والإعلان والعلاقات العامة.

نحن الآن أمام جريمة بكل ما تحمله الكلمه من معنى .. جريمة مكتملة الأركان تستهدف فى المقام الأول اغتيال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكونولجيا (معنوياً) باستخدام كل الأسلحة غير المشروعة وفى مقدمتها (الطعن) فى الظهر.. ولكنه وبتوفيق من الله استطاع أن يحول هذه "المحنة" إلى "منحة" من الله عز وجل فقد قرر أن يمضى قدماً ويسير فى طريقه ولم توقفه تلك التصرفات الحمقاء التى لا تصدر إلا من الصغار.. وكأن ما حدث له تجسيد حى للحكمة التى تقول إن "السم الذى لا يميتنى يزيدنى قوة".
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