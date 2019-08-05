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حوادث

غلق 80 معبر غير شرعي بالسكك الحديدية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكبرة لمواجھة كافة صور الخروج عن القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمرارًا لجھود الإدارة في مجال استھداف وضبط كافة المخالفات والظواھر السلبیة التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحدیدیة وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

أسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء عصام العزب مدير مباحث شرطة النقل، في یولیو 2019، عن ضبط 9 تشكیلات عصابیة، ضموا 20 متھمًا، ارتكبوا 9 وقائع متنوعة، وضبط 57 قضیة سرقات ونشل، وضبط 15 قضیة أموال عامة متنوعة، ضبط 81 قضیة مخدرات، وضبط 62 قضیة سلاح أبیض.

كما تم ضبط 4098 مخالفة عبور السكة الحدید من مكان غیر مخصص للمشاة، وضبط 2048 بائع بدون ترخیص، ضبط 14 قضیة مزاولة مھنة بدون ترخیص، وغلق 80 معبر غیر قانوني.

وتم تنفیذ 7375 حكمًا قضائيًا و46 حكم جنائي، 7329 حكم جنح، ضبط 265 قضیة في مجال قضایا الإتصالات والبرید، ضبط 20 قضیة في مجال الأحكام والقوانین المنظمة للسفر بقطارات السكة الحدید ومترو الأنفاق، وضبط 37 قضیة "أحداث، تسول، آداب عامة"، وضبط 17463 غرامة فوریة "تدخین، نظافة، راكب بدون تذكرة".

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حیال كل واقعة.
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