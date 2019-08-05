إحباط تهريب عقد أثري به 19 عملة معدنية بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وقد تم الاشتباه في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة.



وبالعرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات ال 19 تعود للعصر العثماني وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ويتم مصادرتها لوزارة الآثار.



وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.