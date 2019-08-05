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اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في ‭6‬ أعوام بسبب التجارة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام، اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1468.50 دولار للأوقية.
ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقد تضطر الرسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطر سياسة التجارة.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 854.33 دولار.
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