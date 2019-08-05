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حوادث

ضبط 653 مخالفة في حملة مكبرة على مدينة 6 أكتوبر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:36 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالكامل وضبط مخالفات الباعة الجائلين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال المرافق حيث تم ضبط 230 كرسي، 3 أسطوانة غاز، 7 كنبة، 4 استاند، 40 لوح خشب، 28 طقطوقة، 33 شمسية، 2 برويطه، 13 قلب شيشة، 11 ميزان، 38 ترابيزة، 4 كوريك، مولد كهرباء، 4 عربة يد، ثلاجة، 6 عشة، ماكينة لحام، 4 قلاية، كولمن مياه، 6 برميل بلاستيك، 2 فاترينه 12 باب خشب، 7 شباك خشب، 14 مطبخ، سرير، مكتب خشب، انتريه، 9 حامل حديد وشواية بإجمالي 407 مخالفة.

وفي مجال المرور تم ضبط 128 سحب متنوع، 22 نموذج 125، 30 سرفيس، 31 تصالح دراجة "توك توك" وسيارة بإجمالي 246 مخالفة.
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