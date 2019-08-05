تراجع بورصة قطر فى مستهل التعاملات

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.79% خاسرة 185.04 نقطة، لتصل إلى مستوى 10171.87 نقطة.



وجرت التداولات بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 34.7 مليون سهم بقيمة 116.4 مليون ريال قطرى عبر 2690 صفقة، وارتفع 5 أسهم، وانخفض 37 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.69%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.9%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.06%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%.