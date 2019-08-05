الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

موسكو: زيارات متوقعة من ممثلين لليابان ومولدوفا سبتمبر المقبل

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:31 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية، إن بلاده ترغب في ترتيب زيارة لرئيس الوزراء شينزو آبي إلى روسيا في سبتمبر المقبل، موضحا أن قائدي البلدين بحاجة إلى التحدث مباشرة لأن هناك "قضايا بين البلدين" يجب حلها.

ووصفت وزارة الخارجية اليابانية يوم الجمعة الماضي، زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إلى جزيرة تدعي بأحقيتها كل من اليابان وروسيا بـ"المؤسفة للغاية"، وحثت موسكو على اتخاذ خطوات بناءة لدفع العلاقات.

وفي سياق متصل، أبدى وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو اليوم اعتزامه القيام بزيارة عمل إلى موسكو مطلع سبتمبر المقبل؛ لمناقشة قضايا جدول الأعمال الثنائي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال بوبسكو، "في بداية سبتمبر سأذهب إلى موسكو.. ليس لدينا برنامج قائم حتى الآن.. لكن من الواضح أن بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي سيكون له أولوية".

وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارته هو التفاوض حول إمكانية استئناف وصول المنتجات الزراعية المولدوفية إلى السوق الروسية، مشيرا إلى عزمه أيضا مناقشة مسألة الغاز، حيث ينتهي عقد تسليم الغاز الطبيعي الروسي إلى مولدوفا نهاية هذا العام.

وسيتبع زيارة بوبيسكو اجتماع رئيس وزراء مولدوفا مايا ساندو مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في وقت لاحق من سبتمبر المقبل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

منذ حوالي 4 ساعات

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

منذ حوالي 10 ساعة

البترول: انفجار معهد الأورام بعيد عن شبكة الغاز بالمنطقة

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

ستوديو

سمية الخشاب تنعي ضحايا حادث المعهد القومي للأورام

يومان وينتهى احمد الفيشاوى من تصوير "يوم مصرى"

شاهد..إليسا معلقة علي حادث معهد الأورام:"كتير مؤسف"

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل سلطان بروناي

رياضة

خطاب ميسي وقائمة زيدان تتصدر عناوين صحف إسبانيا

كمارا وعيسى خارج قائمة مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

دورة خوسيه: الصينية سايساي تحرز باكورة ألقابها

الرئيس نيوز

بأسماء المحطات.. اليوم توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر

الوفد يسقط عضوية رئيسه السابق السيد البدوي

مجلس النواب يستضيف اجتماعات لجنة "فض المنازعات" في البرلمان الأفريقي

استمرار أعمال البحث عن ضحايا بحادث معهد الأورام في مياه النيل

منوعات

دراسة: "من ينام أكثر" الرجال أم النساء؟

ابتكار جهاز إلكتروني لتشخيص الأمراض من الرائحة

تسلم «الإيد الشغّالة»

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

كشكول

بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المعهد القومي للأورام

لأول مرة.. عقد اختبار قدرات للدبلومات الفنية

لطلاب الدلبلومات الفنية.. تعرف علي أماكن أداء اختبارات القدرات

96 % نسبة نجاح الدور الثاني بـ"إعدادية الوادي الجديد"

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

فوائد قرع العسل لصحة الجسم

بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات

“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين

انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

تعليم الأطفال الحرف البيئية والتقليدية بـ"ثقافة الجيزة"

الأربعاء.. صالون "مصر المبدعة" بمركز الإبداع الفني

"ملتقى إبداعات الشاطئ" بمطروح عاصمة للثقافة المصرية

الليلة.. "مترو" على مسرح أوبرا ملك

صفحتنا ع الفيس بوك