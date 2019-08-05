موسكو: زيارات متوقعة من ممثلين لليابان ومولدوفا سبتمبر المقبل

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية، إن بلاده ترغب في ترتيب زيارة لرئيس الوزراء شينزو آبي إلى روسيا في سبتمبر المقبل، موضحا أن قائدي البلدين بحاجة إلى التحدث مباشرة لأن هناك "قضايا بين البلدين" يجب حلها.



ووصفت وزارة الخارجية اليابانية يوم الجمعة الماضي، زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إلى جزيرة تدعي بأحقيتها كل من اليابان وروسيا بـ"المؤسفة للغاية"، وحثت موسكو على اتخاذ خطوات بناءة لدفع العلاقات.



وفي سياق متصل، أبدى وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو اليوم اعتزامه القيام بزيارة عمل إلى موسكو مطلع سبتمبر المقبل؛ لمناقشة قضايا جدول الأعمال الثنائي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.



وقال بوبسكو، "في بداية سبتمبر سأذهب إلى موسكو.. ليس لدينا برنامج قائم حتى الآن.. لكن من الواضح أن بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي سيكون له أولوية".



وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارته هو التفاوض حول إمكانية استئناف وصول المنتجات الزراعية المولدوفية إلى السوق الروسية، مشيرا إلى عزمه أيضا مناقشة مسألة الغاز، حيث ينتهي عقد تسليم الغاز الطبيعي الروسي إلى مولدوفا نهاية هذا العام.



وسيتبع زيارة بوبيسكو اجتماع رئيس وزراء مولدوفا مايا ساندو مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في وقت لاحق من سبتمبر المقبل.