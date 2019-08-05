تعليم الأطفال الحرف البيئية والتقليدية بـ"ثقافة الجيزة"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة ورش تدريب الباليه للأطفال إلى جانب ورشة لعمل لوحة باستخدام الناصبيان مع ورشة الخياطة والتفصيل بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر.



كما أقامت مكتبة سقارة ورشة لتعليم وتحسين الخط العربي وكيفية الكتابة الصحيحة للأطفال، بينما أقامت مكتبة امبابة ورشة للتدريب على صناعة الفخار باستخدام الطين الأسواني.



واحتفالا بعيد الأضحى؛ نفّذ قصر ثقافة الحي السادس ورشة كولاج للأطفال، وأقام بيت ثقافة الصف ومكتبة أم خنان مجلة حائط بعنوان "مناسك الحج" وماكيت مصغر للكعبة، بينما أقامت مكتبة بولاق الدكرور ورشة فنية لرسم خروف العيد باستخدام الألوان الخشب والفلومستر للأطفال، كما أقام بيت ثقافة أوسيم معرض رسومات فنية عن قناة السويس وورشة فنية لعمل الكعبة وخروف العيد باستخدام ورق الكانسون والفوم جليتر والفيبر للأطفال.



وعقد بيت ثقافة صفط اللبن حوارا مع الأطفال بعنوان "نهر النيل عطاء مستمر"ودار حول نهر النيل وفوائده لمصر والدول التي تطل عليه، ونظّم مركز طفل المنيرة الغربية مسابقة في المعلومات، بينما نظمت مكتبة الكوم الأحمر يوما ترفيهيا للأطفال تضمن بعض الألعاب الترفيهية مثل اللعب بالمكعبات والدومينو.