للمرة الثانية.. احتجاجات لعمال المونديال فى قطر بسبب سوء أحوالهم

وتداول رواد موقع "تويتر" آنذاك، صورًا ومقاطع فيديو تظهر تحطيم العمال المحتجين العديد من السيارات والتجمهر فى شوارع الإمارة، ما أثار ردود فعل واسعة بين المغردين وأطلقوا هاشتاج بعنوان: "أعمال شغب فى قطر".

للمرة الثانية.. يخرج عمال مونديال قطر 2022 للتظاهر في الشوارع احتجاجًا على تردي أوضاعهم التي طالما وعد النظام القطري باصلاحها وسط تحذيرات دولية من استمرار انتهاك حقوق العمال في قطر قبل عامين ونصف من انطلاق كأس العالم على أراضيها.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من مقاطع الفيديو ظهر فيها عمال ملاعب كأس العالم وهم يقطعون أحد الطرق في الدوحة مرتدين ستراتهم السفراء في حشود كبيرة وبجانبهم عربات الشرطة.ويعاني عمال المونديال من ظروف العمل القاسية في قطر مثل تأخر الأجور، الإقامة في أماكن غير لائقة، العمل لساعات طويلة في طقس شديد الحرارة، فضلًا عن تزايد عدد الوفيات أثناء العمل.ويعد العمل في مجال الإنشاءات وقت الظهيرة من الأمور الخطيرة التي تهدد سلامة العمال، وحظرت العديد من دول المنطقة العمل في هذا التوقيت.وقال نشطاء على موقع "تويتر" إن الفيديو جرى تصويره يوم السبت الثالث من أغسطس الجاري، وإنه يتعلق بإضراب عمال يشتغلون في مشاريع إنشاء ملاعب كأس العالم الذي تستضيفه قطر عام 2022.ويأتي إضراب عمال قطر بالرغم من الوعود المستمرة للنظام القطري بتحسين ظروف عملهم، فيما حذرت منظمات دولية من استمرار تردي أوضاع العمال كما هو الحال الآن.وفي الخامس من فبراير الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات القطرية تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب،وذلك قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022.لم يكن هذا الاحتجاج الأول الذي ينظمه عمال قطر، ففي إبريل الماضي، تظاهر عدد من عمال بناء ملاعب كأس العالم فى بعض المناطق الموجودين فيها اعتراضًا على سوء معاملتهم.