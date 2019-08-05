موسكو تقترح اتفاقية بشأن الحظر الروسي للمنصات النووية الأروبية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن اتفاقية ستارت 3 لعام 2010، وضعت حدود لا يمكن تخطيها في وضع أيّ اتفاقيات مستقبلية، أو معاهدات أخرى، كما ألزمت بضرورة التنسيق مع كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية، باعتبارهم مسئولون عن حفظ الأمن في المنطقة.



وأضاف "سيرجي ريابكوف" خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن،:"فيما يخص روسيا نحن منفتحون على الحوار واقترحنا عقد اتفاقية بشأن الحظر الروسي لنشر المنصات النووية على الأراضي الأروبية".



وتابع نائب وزير الخارجية الورسي:"نحن نعلم بأن الصاروخ (9 إم 729) لم يخرج أبدصا بنود اتفاقيات الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ولم يتم اختباره على مدى يزيد عن 5 آلاف كيلو متر".