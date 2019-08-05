ماليزيا تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3.4%

نفى "ليم جونج إنج" وزير مالية ماليزيا وجود أي نية لدى الحكومة لفرض ضريبة على المواريث في هذه المرحلة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "ليم" القول إن احلكومة تتوقع الانتهاء من الاصلاح المؤسسي للبلاد عام 2021، في الوقت الذي تستهدف فيه خفض عجز الميزانية إلى 3.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.



وأشار "ليم" إلى أن موازنة ماليزيا للعام المقبل ستتضمن حزمة طوارئ لمواجهة تداعيات النزاعات التجارية العالمية، في ظل المخاوف من التأثيرات المحتملة لتراجع سعر اليوان الصيني على الاقتصاد الماليزي بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين.



من ناحية أخرى أسفر برنامج الحكومة للعفو عن التهرب الضريبي عن إعلان 486360 شخصا عن دخول لم يكونوا قد كشفوا عنها من قبل.