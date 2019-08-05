1.6% تراجعا ببورصة دبى في مستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.56% خاسرا 44.69 نقطة ليصل إلى مستوى 2813.22 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.



وجرت التداولات بمستهل تعاملات اليوم 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 64 مليون درهم من خلال تنفيذ 1142 صفقة ل28 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 26 سهما.



وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.97%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.70%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.02%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 0.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 4.18%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.91%.