الأربعاء.. صالون "مصر المبدعة" بمركز الإبداع الفني

بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة للصالون الثقافي الشهري "مصر المبدعة" تحت عنوان "يا رايحين للنبي الغالي"، وذلك في السابعة مساء يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري، بسينما مركز الإبداع الفني.



يتضمن البرنامج إلقاء مجموعة من أشعار وقصائد دينية للإمام البوصيري، شوقي، حداد، محمد بهجت وآخرين، كما يتخلل الأمسية تقديم أغنيات منها: "لبيك اللهم لبيك"، "قمر سيدنا النبي"، "حاجة يا حاجة"، "القلب يعشق كل جميل"، "يا رايحين للنبي الغالي" و"لأجل النبي".



ومن المقرر أن يدير الصالون الشاعر محمد بهجت، وتشاركه الإلقاء الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أداء المطربة رباب ناجي والمطرب مصطفى سامي.